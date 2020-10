“Con lui prima del GF Vip…”. Al Live della D’Urso la spifferata su Pierpaolo Pretelli: la confessione della vip spiazza (Di lunedì 5 ottobre 2020) Bomba sul gieffino Pierpaolo Petrelli durante l’ultima puntata del ‘Live – Non è la D’Urso”. A sganciarla un volto noto del mondo del gossip che ha confessato di avere una storia con il concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Al centro del salotto televisivo di Barbara D’Urso la storia con l’ex velino di Striscia la notizia Pierpalo Pretelli. Dopo le effusioni dei giorni scorsi e la strada spianta verso una nuova relazione, Elisabetta Gregoraci ha fatto retromarcia con l’ex velino di Striscia la Notizia che solo poche ore prima aveva ricevuto delle richieste esplicite e molto intime da Elisabetta. La rivelazione hot era arrivata in piscina, approfittando dell’assenza di microfoni ma era diventata pubblica quando ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Bomba sul gieffinoPetrelli durante l’ultima puntata del ‘– Non è la D’Urso”. A sganciarla un volto noto del mondo del gossip che ha confessato di avere una storia con il concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Al centro del salotto televisivo di Barbara D’Urso la storia con l’ex velino di Striscia la notizia Pierpalo. Dopo le effusioni dei giorni scorsi e la strada spianta verso una nuova relazione, Elisabetta Gregoraci ha fatto retromarcia con l’ex velino di Striscia la Notizia che solo poche oreaveva ricevuto delle richieste esplicite e molto intime da Elisabetta. La rivelazione hot era arrivata in piscina, approfittando dell’assenza di microfoni ma era diventata pubblica quando ...

