Chiesa, visite mediche in corso con la Juventus (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono in corso le visite mediche di Chiesa con la Juventus. Il calciatore si trasferirà alla Juventus sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto al verificarsi di facili condizioni. E' un'operazione da circa 50 milioni più bonus. L'operazione è stata anticipata da noi martedì scorso. Foto: Daily Express L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

