Allarme contagi in parlamento (Di lunedì 5 ottobre 2020) l sottosegretario agli esteri Riccardo Merlo, senatore eletto in America del sud e iscritto al gruppo del Maie, era stato in commissione esteri alla camera due volte la settimana scorsa. Giovedì ha accusato alcuni sintomi del Covid e ieri è risultato positivo al tampone. La commissione è stata sconvocata, tutti i commissari a partire dal presidente Fassino si sono sottoposti al tampone e sono ora in isolamento. Merlo ha detto di essere stato forse infettato dal suo autista – «il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 5 ottobre 2020) l sottosegretario agli esteri Riccardo Merlo, senatore eletto in America del sud e iscritto al gruppo del Maie, era stato in commissione esteri alla camera due volte la settimana scorsa. Giovedì ha accusato alcuni sintomi del Covid e ieri è risultato positivo al tampone. La commissione è stata sconvocata, tutti i commissari a partire dal presidente Fassino si sono sottoposti al tampone e sono ora in isolamento. Merlo ha detto di essere stato forse infettato dal suo autista – «il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

repubblica : 'Virus, allarme contagi. L'esercito per i controlli' - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi… - infoitinterno : Allarme Covid in Puglia, impennata di contagi: più 151 in 24 ore, obbligo di mascherina all’aperto - Affaritaliani : Bollettino virus: 248 nuovi contagi Allarme movida: possibili restrizioni - borsese : @ClaudioBozza #COVID19 L'incremento dei contagi andrebbe calcolato in percentuale rispetto ai tamponi fatti altrime… - affariroma : #Coronavirus Lazio: 248 nuovi contagi, 105 a Roma. Allarme movida selvaggia - -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme contagi Allarme contagi in parlamento | il manifesto Il Manifesto Covid, allarme all’Infernetto: 5 positivi e tensioni nel centro profughi

Non scende la curva dei contagi a Roma e nel Lazio ... Intanto a Roma continua l’allarme all’Assemblea Capitolina, dopo che un consigliere, Francesco Figliomeni di Fratelli d’Italia, è risultato ...

Coronavirus a Brescia, pochi casi (+6) ma un decesso in Valcamonica

Potrebbe essere solo una circostanza tecnica di laboratorio, ma ieri la provincia di Brescia ha fatto registrare solo sei nuovi tamponi positivi ...

Non scende la curva dei contagi a Roma e nel Lazio ... Intanto a Roma continua l’allarme all’Assemblea Capitolina, dopo che un consigliere, Francesco Figliomeni di Fratelli d’Italia, è risultato ...Potrebbe essere solo una circostanza tecnica di laboratorio, ma ieri la provincia di Brescia ha fatto registrare solo sei nuovi tamponi positivi ...