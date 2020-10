Traffico Roma del 04-10-2020 ore 18:30 (Di domenica 4 ottobre 2020) Luceverde Roma Buonasera da Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento difficoltà di circolazione sul Raccordo Anulare nel tratto Laurentina Appia a causa di un incidente incidente sul di carreggiata esterna verso l’autostrada per Napoli è congestionato il Traffico nell’altra carreggiata di raccordo l’interna sono possibili rallentamenti a causa dei curiosi zone del dell’oppio anche con altri disagi abbiamo Traffico intenso sia in via di torricola sia lungo via di Tor Carbone in direzione dell’appia sulla tangenziale est sta aumentando il Traffico in viale Castrense verso San Giovanni mentre sul lungotevere si rallenta all’altezza dell’isola Tiberina e poi tra Ponte Sant’Angelo e Ponte Cavour per cui in direzione Flaminio entrando a ... Leggi su romadailynews (Di domenica 4 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera da Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento difficoltà di circolazione sul Raccordo Anulare nel tratto Laurentina Appia a causa di un incidente incidente sul di carreggiata esterna verso l’autostrada per Napoli è congestionato ilnell’altra carreggiata di raccordo l’interna sono possibili rallentamenti a causa dei curiosi zone del dell’oppio anche con altri disagi abbiamointenso sia in via di torricola sia lungo via di Tor Carbone in direzione dell’appia sulla tangenziale est sta aumentando ilin viale Castrense verso San Giovanni mentre sul lungotevere si rallenta all’altezza dell’isola Tiberina e poi tra Ponte Sant’Angelo e Ponte Cavour per cui in direzione Flaminio entrando a ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 04-10-2020 ore 16:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Traffico Roma, cadono calcinacci su galleria Appia. Sette chilometri di coda sul Raccordo anulare.

Roma, galleria Appia chiusa per crollo di intonaco: 7 chilometri di coda sul Grande raccordo anulare

Sette chilometri di coda sul grande raccordo anulare di Roma per la chiusura della galleria Appia dalla cui volta (tratto esterno) si sono di nuovo staccati calcinacci: è avvenuto ...

