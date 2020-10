Serie A, Napoli in isolamento: si rispetta la decisione della Asl (Di domenica 4 ottobre 2020) La situazione non si sblocca. Non ci sono al momento segnali dal Napoli di un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juventus che, per la Lega di Serie ... Leggi su quotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) La situazione non si sblocca. Non ci sono al momento segnali daldi un possibile cambio diin merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juventus che, per la Lega di...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM,… - sechesi : ?? Nota ufficiale Lega Serie A “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornat… - mattiagiglia : RT @FusatoRiccardo: La Lega Serie A conferma che la gara Juve-Napoli, resta in programma per il 4/10 alle ore 20.45. Figc, consigliere Lo M… - herr_man : RT @ilpost: Perché non si gioca Juventus-Napoli? -