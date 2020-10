Selvaggia Lucarelli, parole blasfeme e i fan si arrabbiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Questo articolo . Selvaggia Lucarelli, volto noto della televisione e dei social, non perde occasione per far parlare di lei. Di recente nella trasmissione a Domenica In la donna avrebbe avuto un battibecco con l’amata conduttrice, Mara Venier, e avrebbe affermato: “L’altro il settimo giorno si riposò, a me la domenica tocca litigare”. Un’affermazione fuori luogo e per … Leggi su youmovies (Di domenica 4 ottobre 2020) Questo articolo ., volto noto della televisione e dei social, non perde occasione per far parlare di lei. Di recente nella trasmissione a Domenica In la donna avrebbe avuto un battibecco con l’amata conduttrice, Mara Venier, e avrebbe affermato: “L’altro il settimo giorno si riposò, a me la domenica tocca litigare”. Un’affermazione fuori luogo e per …

Si sta esagerando a Ballando con le Stelle? Selvaggia Lucarelli però continua anche a Domenica In a dare della vaiassa ad Alessandra Mussolini. Non ci sono state le scuse, anzi la giudice di Ballando ...

