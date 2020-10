Roland Garros | Nadal avanza ai quarti | Sinner possibile avversario

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Martina #Trevisan supera 6-4 6-4 Kiki Bertens, è ai quarti di finale del Roland Garros!?? R… - ItaliaTeam_it : MARTI AGLI OTTAVI DEL ROLAND GARROS! ?? Martina #Trevisan rimonta e supera 1-6 7-6 6-3 la greca Maria Sakkari! RT… - Corriere : L’ultima sparata di Djokovic: «Giudici di linea inutili, meglio mettere i robot» - VinceMartucci : Un tennista italiano così giovane, sicuro, freddo, implacabile e bravo come Sinner non lo abbiamo mai avuto. La sen… - fabrizsaporito : @antogar78 @janniksin Immenso Jannik che si regala la super sfida col re del Roland Garros -

Ultime Notizie dalla rete : Roland Garros

Jannik Sinner senza limiti. Batte anche Alexander Zverev e raggiunge i quarti del Roland Garros. Un successo importantissimo, in quattro set, contro il numero 7 del mondo: in quattro set (6-3, 6-3, ...Jannik Sinner vola ai quarti di finale del Roland Garros, terzo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il 19enne tennista altoatesino, 75esimo del ranking mondiale, ha sconfitto ...