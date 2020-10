Raimondo Todaro in lacrime a Ballando con le stelle: Elisa Isoardi consola il suo guerriero (Di domenica 4 ottobre 2020) Tra i momento più emozionanti della terza puntata di Ballando con le stelle 2020 c’è stato sicuramente quello dedicato alla coppia formata da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. Il maestro di Ballando, dopo una delicata operazione subita, sta cercando di rimettersi in piedi, e pensare che avrebbe potuto ballare era davvero difficile. Ma su quella pista ieri sera c’è voluto scendere, al fianco della sua Elisa. Insieme, furbamente, come ha fatto notare anche Selvaggia Lucarelli, hanno portato a casa una ottima esibizione conquistando anche un buon punteggio. Ma sono state le parole di Milly a far sciogliere in lacrime Raimondo, che mai a Ballando con le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 4 ottobre 2020) Tra i momento più emozionanti della terza puntata dicon le2020 c’è stato sicuramente quello dedicato alla coppia formata daed. Il maestro di, dopo una delicata operazione subita, sta cercando di rimettersi in piedi, e pensare che avrebbe potuto ballare era davvero difficile. Ma su quella pista ieri sera c’è voluto scendere, al fianco della sua. Insieme, furbamente, come ha fatto notare anche Selvaggia Lucarelli, hanno portato a casa una ottima esibizione conquistando anche un buon punteggio. Ma sono state le parole di Milly a far sciogliere in, che mai acon le ...

Ballando_Rai : Noi così ?? ???? #BallandoConLeStelle @elisaisoardi @Raimondo_Todaro - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - milly_carlucci : Siete pronti? Vediamo cosa succederà ?????? @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai - SerieTvserie : Ballando con le stelle 2020, il ritorno di Raimondo Todaro dopo l’intervento - infoitcultura : Raimondo Todaro ritorna in pista: in lacrime dopo il ballo con la Isoardi -