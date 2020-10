Ostia e Infernetto, prof ricoverata per covid e classi in quarantena: chiuse due scuole. Centinaia di ragazzi a casa (Di domenica 4 ottobre 2020) La maestra è positiva al covid ma ha fatto supplenza in tante classi e così ad Ostia l'intera scuola finisce in quarantena. E non è l'unica, un intero istituto chiude anche all'Infernetto. Un allarme ... Leggi su leggo (Di domenica 4 ottobre 2020) La maestra è positiva alma ha fatto supplenza in tantee così adl'intera scuola finisce in. E non è l'unica, un intero istituto chiude anche all'. Un allarme ...

divisenews : #Ostia e #Infernetto, prof ricoverata per #Covid e classi in quarantena: due intere scuole chiuse. Centinaia di rag… - vi__enne : @Manuel_SsL92 @LMtredici @Ruffino_Lorenzo Ci sono, ma con Roma come citta' in quanto sono sia Infernetto che Dragon… - Manuel_SsL92 : @vi__enne @LMtredici @Ruffino_Lorenzo Ne segnalo altre due zona Ostia, che non sono state inserite. Dragona e Infe… - davidedesario : Ostia e Infernetto, prof ricoverata per Covid e classi in quarantena: due intere scuole chiuse. Centinaia di ragazz… - CINZIA1172 : Ostia e Infernetto, prof ricoverata per Covid e classi in quarantena: due intere scuole chiuse. Centinaia di ragazz… -