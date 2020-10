Non è l’Arena, ospiti stasera, 4 ottobre 2020: Alberto Tarallo e l’Ares gate, Matteo Salvini e Mirko Scarcella (Di domenica 4 ottobre 2020) Questa sera, domenica 4 ottobre 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la seconda puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Non è l’Arena, 4 ottobre 2020 Massimo Giletti affronterà l’Ares gate, un tema di cui si è iniziato a parlare all’interno della casa del Grande Fratello Vip dopo alcune dichiarazioni di Adua Del Vesco che hanno portato a far girare la voce secondo cui la casa di produzione di alcune popolari fiction di Canale 5 gestisse i rapporti di lavoro come una setta. Giletti avrà in studio Alberto Tarallo, produttore dell’Ares, tirato in ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 4 ottobre 2020) Questa sera, domenica 4, dalle 20:30 su La 7, va in onda la seconda puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi edin studio. Non è l’Arena, 4Massimo Giletti affronterà l’Ares, un tema di cui si è iniziato a parlare all’interno della casa del Grande Fratello Vip dopo alcune dichiarazioni di Adua Del Vesco che hanno portato a far girare la voce secondo cui la casa di produzione di alcune popolari fiction di Canale 5 gestisse i rapporti di lavoro come una setta. Giletti avrà in studio, produttore dell’Ares, tirato in ...

