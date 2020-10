“Non ci credo”. Elettra Lamborghini, succede a pochi giorni dalle notte: un dolore enorme (Di domenica 4 ottobre 2020) Elettra Lamborghini, dopo tantissimi anni trascorsi al suo fianco, la terribile notizia. È apparso nelle ultime ore un lungo status sui suoi social, dove la cantante ha spiegato a tutti la dolorosa perdita. Da pochi mesi, infatti, Elettra aveva presentato a tutti l’ultimo arrivato, Dadi. Non ha fatto in tempo per gioire, che oggi il duro colpo arriva sotto il nome di Lolita du Ruet. “Come é potuto accadere Amore mio?! Ancora non ci posso credere… ero sicura che sarebbe andato tutto bene.. sei sempre stata così forte… ero sicura che avremmo avuto ancora cosí tanti anni davanti…. forse sto sognando… ma non sono pronta per questo. Lolita mi ha lasciata ieri, per una brutta colica… solo 21 anni non ci posso credere… 16 anni insieme, mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 ottobre 2020), dopo tantissimi anni trascorsi al suo fianco, la terribile notizia. È apparso nelle ultime ore un lungo status sui suoi social, dove la cantante ha spiegato a tutti la dolorosa perdita. Damesi, infatti,aveva presentato a tutti l’ultimo arrivato, Dadi. Non ha fatto in tempo per gioire, che oggi il duro colpo arriva sotto il nome di Lolita du Ruet. “Come é potuto accadere Amore mio?! Ancora non ci posso credere… ero sicura che sarebbe andato tutto bene.. sei sempre stata così forte… ero sicura che avremmo avuto ancora cosí tanti anni davanti…. forse sto sognando… ma non sono pronta per questo. Lolita mi ha lasciata ieri, per una brutta colica… solo 21 anni non ci posso credere… 16 anni insieme, mi ...

