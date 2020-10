MotoGp, il padre di Jorge Lorenzo attacca Valentino Rossi: "È il più scorretto" (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA - " Valentino Rossi È il pilota più aggressivo in pista e scorretto fuori dalla pista ". Lo definisce così Chico Lorenzo, padre di Jorge, attraverso il suo canale YouTube, evidenziando alcuni ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA - "; il pilota; aggressivo in pista efuori dalla pista ". Lo definisce così Chicodi, attraverso il suo canale YouTube, evidenziando alcuni ...

