(Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA, ITALPRESS, -in parità la sfida tra, che non vanno oltre l'1-1 nella 3giornata di Serie A. I nerazzurri pescano il vantaggio nel primo tempo con il gol diMartinez, ...

Inter : ?? | FINALE Gara combattuta all'Olimpico, un punto a testa per Lazio e Inter ? #LazioInter 1?-1? ?? #Lautaro ??… - Inter : ?? | PAREGGIO 55' - Cross di Acerbi da sinistra, Milinkovic-Savic sul secondo palo stacca di testa e trafigge Handa… - SerieA : La @OfficialSSLazio trova il pari con il colpo di testa vincente di Milinkovic-Savic! #LazioInter 1-1 #SerieATIM… - princigallomich : Milinkovic-Savic risponde a Lautaro, Lazio-Inter finisce 1-1 - VittorioXlater : @30nov07 @Alex_Cavasinni Il nome e Milinkovic Savic. -

Ultime Notizie dalla rete : Milinkovic Savic

In vantaggio la squadra di Conte con un gol di Lautaro al 30', ma raggiunta grazie ad una rete di Milinkovic-Savic al 55'. Costretti a 3 cambi forzati per infortunio, i padroni di casa riescono a ...L'Inter frena all'Olimpico e non riesce a tenere il passo dell'Atalanta: Lautaro Martinez illude i nerazzurri, in cerca della terza vittoria in altrettante gare, ma un'orgogliosa Lazio riesce ad ...