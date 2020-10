Migranti, la seconda vita di Olu: il signore che torna a casa (Di domenica 4 ottobre 2020) Presto orfano di entrambi i genitori, Olu è sorpreso dalla guerra civile in Liberia a quindici anni. Assieme ad un lontano parente che lo accoglie e alleva, partono per salvarsi in Costa d’Avorio il secolo scorso, nel 1990. Poi tutto solo va in cerca di fortuna dopo aver vissuto per qualche tempo in un campo profughi. Attraversa se stesso e insieme vari Paesi dell’Africa Occidentale. Passa in Ghana, nel Togo, il Benin e poi si avventura prima nel Sahel e poi nel Sahara per completare infine la sua avventura in Libia, dove lo afferra l’altra guerra. Dal 2011 e fino al 2015 si trova nel Paese devastato dalla guerra Nato che porterà all’eliminazione del colonnello Gheddafi e una sanguinosa guerra civile. Il suo sogno di raggiungere l’Italia svanisce con la complicità delle milizie che lo imprigionano e torturano per arraffare i soldi che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Presto orfano di entrambi i genitori, Olu è sorpreso dalla guerra civile in Liberia a quindici anni. Assieme ad un lontano parente che lo accoglie e alleva, partono per salvarsi in Costa d’Avorio il secolo scorso, nel 1990. Poi tutto solo va in cerca di fortuna dopo aver vissuto per qualche tempo in un campo profughi. Attraversa se stesso e insieme vari Paesi dell’Africa Occidentale. Passa in Ghana, nel Togo, il Benin e poi si avventura prima nel Sahel e poi nel Sahara per completare infine la sua avventura in Libia, dove lo afferra l’altra guerra. Dal 2011 e fino al 2015 si trova nel Paese devastato dalla guerra Nato che porterà all’eliminazione del colonnello Gheddafi e una sanguinosa guerra civile. Il suo sogno di raggiungere l’Italia svanisce con la complicità delle milizie che lo imprigionano e torturano per arraffare i soldi che ...

robertosaviano : Le ONG sono fattore di attrazione per i migranti? Balle. La seconda parte (di 3) del mio intervento di ieri a… - ElCe_sar : RT @ilgiornale: Santori&co sostengono la raccolta fondi di ResQ. L'obiettivo: mettere in mare la seconda nave italiana nel Mediterraneo htt… - DaniaFalzolgher : RT @robertosaviano: Le ONG sono fattore di attrazione per i migranti? Balle. La seconda parte (di 3) del mio intervento di ieri a @chetempo… - DeviStareCalmo : Non buttarla in caciara: come pensi possa essere soddisfato la pulsione sessuale dei migranti? 80% sono uomini — Qu… - VaeVictis : RT @saracino58: @francescatotolo Stanno facendo di tutto per far partire la seconda ondata indispensabile per mantenere la dittatura sanita… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti seconda Migranti, la seconda vita di Olu: il signore che torna a casa Il Fatto Quotidiano Regno Unito: "The Guardian", governo considera centri detenzione migranti all'estero

Secondo il quotidiano "The Guardian", il governo del Regno Unito starebbe considerando la possibilità di utilizzare o costruire ex ...

Gregoretti, Salvini porta Conte e ministri dal giudice

Salvini ieri non doveva essere da solo perché non è stato soltanto lui a decidere se quei migranti dovevano sbarcare o meno nel porto siracusano di Augusta. Con lui avrebbero dovuto esserci anche altr ...

Secondo il quotidiano "The Guardian", il governo del Regno Unito starebbe considerando la possibilità di utilizzare o costruire ex ...Salvini ieri non doveva essere da solo perché non è stato soltanto lui a decidere se quei migranti dovevano sbarcare o meno nel porto siracusano di Augusta. Con lui avrebbero dovuto esserci anche altr ...