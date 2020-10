Microsoft che acquisisce Bethesda è tutta una questione di Game Pass - editoriale (Di domenica 4 ottobre 2020) C'è quasi la sensazione di aver trattenuto il nostro respiro collettivo in attesa di questo momento. Sin da quando Microsoft si è impegnata per risolvere la propria debolezza in ambito first-party con una serie di acquisizioni che sono iniziate lo scorso anno con diversi studi di media grandezza come Playground Games, Ninja Theory e Obsidian, attendevamo la bomba atomica, la super acquisizione che avrebbe portato qualche studio di alto profilo e dei franchise inestimabili. Recentemente sono circolati dei report che indicavano come le discussioni per acquisire Bungie fossero state abbandonate. Qualcuno pensò che fosse coinvolto un obiettivo ancora più grande, addirittura un super publisher come EA e Activision Blizzard.È venuto fuori che quelle speculazioni non erano così campate per aria come si sarebbe potuto ... Leggi su eurogamer (Di domenica 4 ottobre 2020) C'è quasi la sensazione di aver trattenuto il nostro respiro collettivo in attesa di questo momento. Sin da quandosi è impegnata per risolvere la propria debolezza in ambito first-party con una serie di acquisizioni che sono iniziate lo scorso anno con diversi studi di media grandezza come Playgrounds, Ninja Theory e Obsidian, attendevamo la bomba atomica, la super acquisizione che avrebbe portato qualche studio di alto profilo e dei franchise inestimabili. Recentemente sono circolati dei report che indicavano come le discussioni per acquisire Bungie fossero state abbandonate. Qualcuno pensò che fosse coinvolto un obiettivo ancora più grande, addirittura un super publisher come EA e Activision Blizzard.È venuto fuori che quelle speculazioni non erano così campate per aria come si sarebbe potuto ...

