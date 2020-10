Meghan Markle, Harry attaccato ingiustamente: “Lavora più che può per la Regina” (Di domenica 4 ottobre 2020) Meghan e Harry sono perennemente al centro dell’attenzione: qualunque cosa facciano o dicano sono sempre nel mirino della stampa, pronta a commentare qualsiasi loro mossa. A parlare per loro, questa volta, è stata una giornalista, Nina Myskow, che ha voluto prendere le difese di Harry. Ospite dello show di Jeremy Vine su Channel 5, la donna si è scontrata con una sua collega, Dawn Neesom, su un argomento scottante: capire se il popolo inglese ha ancora voglia di ascoltare il Principe. Durante lo show la Neesom ha voluto lanciare una provocazione: “Sarei più colpita se fosse qui a fare il suo lavoro e desse una mano a questo paese invece di tenere lezioni”. La Myskow, in disaccordo con la collega, ha difeso a spada tratta Harry, riportando molti esempi in cui il Principe abbia avuto ... Leggi su dilei (Di domenica 4 ottobre 2020)sono perennemente al centro dell’attenzione: qualunque cosa facciano o dicano sono sempre nel mirino della stampa, pronta a commentare qualsiasi loro mossa. A parlare per loro, questa volta, è stata una giornalista, Nina Myskow, che ha voluto prendere le difese di. Ospite dello show di Jeremy Vine su Channel 5, la donna si è scontrata con una sua collega, Dawn Neesom, su un argomento scottante: capire se il popolo inglese ha ancora voglia di ascoltare il Principe. Durante lo show la Neesom ha voluto lanciare una provocazione: “Sarei più colpita se fosse qui a fare il suo lavoro e desse una mano a questo paese invece di tenere lezioni”. La Myskow, in disaccordo con la collega, ha difeso a spada tratta, riportando molti esempi in cui il Principe abbia avuto ...

