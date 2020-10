Lautaro illude | ma arriva Milinkovic | Lazio-Inter 1-1

(Di domenica 4 ottobre 2020) Milano, 4 ottobre 2020 - L'rallenta la sua corsa verso la vetta della classifica pareggiando 1-1 all'Olimpico contro la. In vantaggio la squadra di Conte con un gol dial 30', ma ...

Milano, 4 ottobre 2020 - L'Inter rallenta la sua corsa verso la vetta della classifica pareggiando 1-1 all'Olimpico contro la Lazio. In vantaggio la squadra di Conte con un gol di Lautaro al 30', ma ...L'Inter frena all'Olimpico e non riesce a tenere il passo dell'Atalanta: Lautaro Martinez illude i nerazzurri, in cerca della terza ...