Juventus-Napoli a rischio rinvio: Serie A nella confusione più totale (Di domenica 4 ottobre 2020) Era ipotizzabile che si verificasse una situazione del genere. Del resto, fin da quando la Serie A ha deciso di riaprire i battenti era preventivabile che vi fosse il rischio di avere dei tesserati positivi al Covid-19. Al riguardo le varie istituzioni calcistiche avrebbero provato a dare un ordine ben preciso su come comportarsi nel caso in cui una società avesse dovuto avere a che fare con elementi infetti. Ma come al solito le regole in Italia ed in particolare nel campionato italiano sono create con lo scopo di essere interpretate, data la mancanza di chiarezza contenuta in esse. Il simbolo della questione, è quanto accaduto ieri sera, a meno di 24 ore dal fischio d’inizio di Juventus-Napoli. I partenopei erano pronti a partire alla volta di Torino, ma poi l’intervento dell’ASL, che ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Era ipotizzabile che si verificasse una situazione del genere. Del resto, fin da quando laA ha deciso di riaprire i battenti era preventivabile che vi fosse ildi avere dei tesserati positivi al Covid-19. Al riguardo le varie istituzioni calcistiche avrebbero provato a dare un ordine ben preciso su come comportarsi nel caso in cui una società avesse dovuto avere a che fare con elementi infetti. Ma come al solito le regole in Italia ed in particolare nel campionato italiano sono create con lo scopo di essere interpretate, data la mancanza di chiarezza contenuta in esse. Il simbolo della questione, è quanto accaduto ieri sera, a meno di 24 ore dal fischio d’inizio di. I partenopei erano pronti a partire alla volta di Torino, ma poi l’intervento dell’ASL, che ...

