Gianroberto Casaleggio: Camelot! (Di domenica 4 ottobre 2020) Internet è una rivoluzione. Non un semplice prodotto che può aiutarci a vivere meglio la vita di sempre o a lavorare meglio nello stile di sempre. No. Internet deve, necessariamente, portare ad una vera e propria trasformazione radicale delle aziende, dei prodotti, delle relazioni umane e aziendali… Altrimenti il suo senso ne risulterà travisato e inespresso. È questa, come scrive Renato Mannheimer nella prefazione di “Il web è morto, viva il web” (Pro Sources, 2001), l’idea forte che ispirava Gianroberto Casaleggio, che nel libro propone spunti di riflessione, lancia provocazioni forti, a volte moniti. Come a dire: attenti! Perché nella rivoluzione bisogna inserirsi con anticipo e con una presa di coscienza forte. Il cambiamento deve essere affrontato per tempo e nella convinzione che a ... Leggi su ilblogdellestelle (Di domenica 4 ottobre 2020) Internet è una rivoluzione. Non un semplice prodotto che può aiutarci a vivere meglio la vita di sempre o a lavorare meglio nello stile di sempre. No. Internet deve, necessariamente, portare ad una vera e propria trasformazione radicale delle aziende, dei prodotti, delle relazioni umane e aziendali… Altrimenti il suo senso ne risulterà travisato e inespresso. È questa, come scrive Renato Mannheimer nella prefazione di “Il web è morto, viva il web” (Pro Sources, 2001), l’idea forte che ispirava, che nel libro propone spunti di riflessione, lancia provocazioni forti, a volte moniti. Come a dire: attenti! Perché nella rivoluzione bisogna inserirsi con anticipo e con una presa di coscienza forte. Il cambiamento deve essere affrontato per tempo e nella convinzione che a ...

M5S_Senato : Gianroberto Casaleggio: Gengis Khan e internet - TovarishM5S : RT @NDecristofaro: Tanti auguri pentastellati. Non finirò mai di esprimere la mia gratitudine a @beppe_grillo e Gianroberto Casaleggio. @… - GiangioTheGlide : RT @NDecristofaro: Tanti auguri pentastellati. Non finirò mai di esprimere la mia gratitudine a @beppe_grillo e Gianroberto Casaleggio. @… - NDecristofaro : Tanti auguri pentastellati. Non finirò mai di esprimere la mia gratitudine a @beppe_grillo e Gianroberto Casaleggi… - Frances47226166 : RT @kiara86769608: Casaleggio Gianroberto in una delle sue tante visioni ha detto: ' Arriverà il giorno in cui saremo costretti a scrivere… -