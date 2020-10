Fiorentina – Juventus, è fatta per Chiesa in bianconero: cifre e visite mediche programmate (Di lunedì 5 ottobre 2020) A poche ore dalla fine del mercato invernale, sta per concretizzarsi un trasferimento a lungo chiacchierato che non è stato mai così vicino a concretizzarsi: la Juventus ha infatti trovato un accordo, che sembrava molto difficile da concretizzare solo alcune settimane fa ma che oramai sembra certo. Trattativa definita La Juventus doveva in primo luogo sistemare alcuni esuberi per far spazio al figlio d’arte che da diverse stagioni è entrato nel mirino della società bianconera: a fargli spazio in rosa sarà Douglas Costa, ed a sbloccare il trasferimento sono stati decisivi gli ultimi dettagli che di fatto finalizzano l’affare su una base di prestito biennale con la Juve che pagherà 2 milioni il primo anno, 8 milioni il secondo, con diritto di riscatto a 40 milioni che diventerà obbligo al ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020) A poche ore dalla fine del mercato invernale, sta per concretizzarsi un trasferimento a lungo chiacchierato che non è stato mai così vicino a concretizzarsi: laha infatti trovato un accordo, che sembrava molto difficile da concretizzare solo alcune settimane fa ma che oramai sembra certo. Trattativa definita Ladoveva in primo luogo sistemare alcuni esuberi per far spazio al figlio d’arte che da diverse stagioni è entrato nel mirino della società bianconera: a fargli spazio in rosa sarà Douglas Costa, ed a sbloccare il trasferimento sono stati decisivi gli ultimi dettagli che di fatto finalizzano l’affare su una base di prestito biennale con la Juve che pagherà 2 milioni il primo anno, 8 milioni il secondo, con diritto di riscatto a 40 milioni che diventerà obbligo al ...

