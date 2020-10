Esclusiva | Adamonis dalla Lazio alla Salernitana E Cernigoi va alla Juve Stabia

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 4 ottobre 2020) Doppia operazione in casa. In entrata, il portiere classe 1997 Marius, di proprietà dellae già in passato a Salerno. In uscita, l’attaccante classe 1995 Iacopo, che andrà. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.