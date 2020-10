Cosa dice la circolare del 2 ottobre della Lega di A sul rinvio delle partite per Covid (Di domenica 4 ottobre 2020) A otto ore e 45 minuti dal fischio di inizio del posticipo di Serie A, ancora si vive nella nebbia. Per il momento, infatti, non è arrivata nessuna notizia ufficiale in merito al rinvio Juventus-Napoli dopo le tre comunicazioni (due della Asl e una della Regione) che hanno – di fatto – impedito ai calciatori partenopei di partire in direzione Torino. I calciatori (quasi tutti, a esclusione di Meret e Milik) sono stati posti in isolamento fiduciario dopo il caso di positività del centrocampista polacco Piotr Zielinski. Ed è qui che si inserisce la circolare emanata il 2 ottobre scorso (due giorni fa) dalla Lega di A. LEGGI ANCHE > Mancini non convoca i calciatori del Napoli, ma la Serie A non rinvia il match con la Juve Nel documento, che si ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 4 ottobre 2020) A otto ore e 45 minuti dal fischio di inizio del posticipo di Serie A, ancora si vive nella nebbia. Per il momento, infatti, non è arrivata nessuna notizia ufficiale in merito alJuventus-Napoli dopo le tre comunicazioni (dueAsl e unaRegione) che hanno – di fatto – impedito ai calciatori partenopei di partire in direzione Torino. I calciatori (quasi tutti, a esclusione di Meret e Milik) sono stati posti in isolamento fiduciario dopo il caso di positività del centrocampista polacco Piotr Zielinski. Ed è qui che si inserisce laemanata il 2scorso (due giorni fa) dalladi A. LEGGI ANCHE > Mancini non convoca i calciatori del Napoli, ma la Serie A non rinvia il match con la Juve Nel documento, che si ...

