A 50 anni Fabio Fulco vuole diventare padre (Di domenica 4 ottobre 2020) Fabio Fulco ha ritrovato l’amore, la voglia di costruirsi una famiglia e avere un figlio. Dopo la triste fine con Cristina Chiabotto ore nel cuore dell’attore c’è spazio solo per la sua Veronica Papa. “Se oggi sono così felice e sereno, è tutto merito di Veronica Papa. Lei, da due anni a questa parte, ha rivo- luzionato la mia vita e sa cosa le dico? Che è proprioArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 4 ottobre 2020)ha ritrovato l’amore, la voglia di costruirsi una famiglia e avere un figlio. Dopo la triste fine con Cristina Chiabotto ore nel cuore dell’attore c’è spazio solo per la sua Veronica Papa. “Se oggi sono così felice e sereno, è tutto merito di Veronica Papa. Lei, da duea questa parte, ha rivo- luzionato la mia vita e sa cosa le dico? Che è proprioArticolo completo: dal blog SoloDonna

cornelio_fabio : @MarianoFroldi Dominio assoluto 2001, 2002, 2004 poi fine ! Per dominare nel 2001 ci è voluto 1996,1997,1998,1999 p… - fseviareggio : RT @Olli95459384: @fabiocaninoreal Caro Fabio per favore passa il mio messaggio a tutti! Vi seguo da Londra da anni!!?? Adorooooo!!!! Ricamb… - foggylady : RT @Olli95459384: @fabiocaninoreal Caro Fabio per favore passa il mio messaggio a tutti! Vi seguo da Londra da anni!!?? Adorooooo!!!! Ricamb… - fabiocaninoreal : RT @Olli95459384: @fabiocaninoreal Caro Fabio per favore passa il mio messaggio a tutti! Vi seguo da Londra da anni!!?? Adorooooo!!!! Ricamb… - Olli95459384 : @fabiocaninoreal Caro Fabio per favore passa il mio messaggio a tutti! Vi seguo da Londra da anni!!?? Adorooooo!!!!… -

Ultime Notizie dalla rete : anni Fabio Fabio Canino: età, altezza, peso, origini, fidanzato e vita privata TuttiVip Becchetti e Pistarelli nello staff del governatore

Nella mattinata di ieri il neo presidente ha fatto il suo primo ingresso ufficiale da governatore a Palazzo Raffaello, dove rimarrà per i prossimi cinque anni con degli obiettivi ... c’erano i ...

Le vie dei tesori tra ville e palazzi, l'Inferno jazz e un Nobel a Taormina: guida alla domenica

Da scoprire anche gli itinerari d’arte contemporanea di Paola Nicita, a palazzo Petrulla, in via Bandiera, restituito alla città dopo cinquant’anni (visite in serata dalle 17 alle 19,30).

Nella mattinata di ieri il neo presidente ha fatto il suo primo ingresso ufficiale da governatore a Palazzo Raffaello, dove rimarrà per i prossimi cinque anni con degli obiettivi ... c’erano i ...Da scoprire anche gli itinerari d’arte contemporanea di Paola Nicita, a palazzo Petrulla, in via Bandiera, restituito alla città dopo cinquant’anni (visite in serata dalle 17 alle 19,30).