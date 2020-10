Venezia, il Mose funziona: niente acqua alta in Piazza San Marco (Di sabato 3 ottobre 2020) Prova superata. In un’ora e 17 minuti le paratoie del Mose di Venezia, alle bocche di Porto della Laguna, si sono sollevate, proteggendo la città dai 130 centimetri di marea. All’interno, infatti, il livello del mare non ha superato i 70 centimetri, tanto che in Piazza San Marco l’acqua non è arrivata: «C’è solo una piccola pozzanghera», ha puntualizzato il governatore Luca Zaia, «quindi direi che oggi è da considerarsi una giornata storica». Leggi su vanityfair (Di sabato 3 ottobre 2020) Prova superata. In un’ora e 17 minuti le paratoie del Mose di Venezia, alle bocche di Porto della Laguna, si sono sollevate, proteggendo la città dai 130 centimetri di marea. All’interno, infatti, il livello del mare non ha superato i 70 centimetri, tanto che in Piazza San Marco l’acqua non è arrivata: «C’è solo una piccola pozzanghera», ha puntualizzato il governatore Luca Zaia, «quindi direi che oggi è da considerarsi una giornata storica».

LuigiBrugnaro : ++A #Venezia il #Mose è sollevato++ ?? Sono le 10.10 e in questo momento si nota l‘evidente dislivello tra il mare… - LuigiBrugnaro : ++ A #Venezia il #Mose in azione++ ?? Alle 09.52 completato l’innalzamento di tutte le paratoie #acquaalta… - SkyTG24 : ?? Giornata storica a Venezia, il #Mose affronta l’acqua alta: dighe chiuse, in Laguna la marea non cresce - Andrej02295959 : Mose ferma l’acqua alta a Venezia. Il test è positivo - lindagiovi : RT @LuigiBrugnaro: Una giornata storica e trionfale per #Venezia. Il #Mose dimostra che con la scienza possiamo affrontare i cambiamenti c… -