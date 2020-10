Smalling Roma, è rottura con lo United: trattativa difficile (Di sabato 3 ottobre 2020) Chris Smalling potrebbe essere più lontano dal suo ritorno alla Roma. Ecco le ultime sul centrale inglese e sulla trattativa con lo United Sembra raffreddarsi la trattativa tra la Roma ed il Manchester United per Chris Smalling. Il difensore inglese infatti starebbe spingendo per un suo ritorno agli ordini di Fonseca. Come riportato da Il Messaggero, la Roma avrebbe proposto 15 milioni di euro ma lo United ne vorrebbe almeno 18, con tre milioni di bonus facili da conseguire. Un cambio di rotta che non sarebbe piaciuto alla Roma, due giorni dalla fine del calciomercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Chrispotrebbe essere più lontano dal suo ritorno alla. Ecco le ultime sul centrale inglese e sullacon loSembra raffreddarsi latra laed il Manchesterper Chris. Il difensore inglese infatti starebbe spingendo per un suo ritorno agli ordini di Fonseca. Come riportato da Il Messaggero, laavrebbe proposto 15 milioni di euro ma lone vorrebbe almeno 18, con tre milioni di bonus facili da conseguire. Un cambio di rotta che non sarebbe piaciuto alla, due giorni dalla fine del calciomercato. Leggi su Calcionews24.com

