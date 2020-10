Sassuolo Crotone 1-0 LIVE: occasione sprecata da Vulic (Di sabato 3 ottobre 2020) Al Mapei Stadium, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra Sassuolo e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Crotone si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Crotone 1-0 MOVIOLA 40′ occasione Vulic – Velo di Messias dopo un passaggio di Pedro Pereira, conclusione di Vulic dal limite, Consigli blocca. 25′ Traversa Cigarini – Gran calcio di punizione dal limite da parte del centrocampista rossoblù, la traversa salva il Sassuolo. 22′ occasione Marrone – Colpo di testa dell’ex ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Al Mapei Stadium, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Mapei Stadium”,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 40′– Velo di Messias dopo un passaggio di Pedro Pereira, conclusione didal limite, Consigli blocca. 25′ Traversa Cigarini – Gran calcio di punizione dal limite da parte del centrocampista rossoblù, la traversa salva il. 22′Marrone – Colpo di testa dell’ex ...

DanVMor : Ecco il Crotone gioca bene. Idee chiare con la palla e senza pressing che porta il Sassuolo a non fare la sua partita e lanciare lungo. - Info_SerieA : GOAL Sassuolo! ? 19' D. Berardi Sassuolo 1 - 0 Crotone Maap telat update ???? - domingos_motta : RT @Gazzetta_it: Gol! Sassuolo - Crotone 1-0, rete di Berardi D. (SAS) - BET3back : RT @GiorgiJavoiani: Sassuolo vs Crotone 1 : 0 Berardi Goal 3.10.2020 | #SassuoloCrotone - zielulife : @paranzafritta Fidati che è molto meglio di Chelsea-Crystal Palace. Sassuolo come sempre molto divertente e il Crot… -