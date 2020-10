Rimac C_Two - Abbiamo guidato l'hypercar elettrica da 2.000 CV - VIDEO (Di sabato 3 ottobre 2020) La sfida lanciata da Mate Rimac, imprenditore prodigio croato su cui hanno puntato gli occhi la Porsche, la Hyundai e altri, è vinta: farà la sua hypercar da 2.000 cavalli, la più potente auto stradale in circolazione, del tutto elettrica. Non solo l'ho guidata, ma ho fatto una "full immersion" in fabbrica e ho potuto scoprire quanta passione, ma anche quanto realismo e senso degli affari c'è in un personaggio come lui, nato come petrolhead, pilota in gara a vent'anni, che nel garage di casa costruisce la sua prima elettrica modificando una BMW Serie 3 a cui aveva fuso il motore termico. Su Quattroruote di ottobre vi raccontiamo la storia del marchio e dell'auto più pazzesca del mondo. Mele, banane, computer. La sede di Sveta Nedelja, vicino Zagabria, è fatta di due ... Leggi su quattroruote (Di sabato 3 ottobre 2020) La sfida lanciata da Mate, imprenditore prodigio croato su cui hanno puntato gli occhi la Porsche, la Hyundai e altri, è vinta: farà la suada 2.000 cavalli, la più potente auto stradale in circolazione, del tutto. Non solo l'ho guidata, ma ho fatto una "full immersion" in fabbrica e ho potuto scoprire quanta passione, ma anche quanto realismo e senso degli affari c'è in un personaggio come lui, nato come petrolhead, pilota in gara a vent'anni, che nel garage di casa costruisce la sua primamodificando una BMW Serie 3 a cui aveva fuso il motore termico. Su Quattroruote di ottobre vi raccontiamo la storia del marchio e dell'auto più pazzesca del mondo. Mele, banane, computer. La sede di Sveta Nedelja, vicino Zagabria, è fatta di due ...

quattroruote : Per lo 0-100 km/h bastano meno due secondi, ma per comprarla servono 1,7 milioni di euro: abbiamo guidato l'… - RValdemburg : RT @quattroruote: Dalla #BMW #Serie3 #E30 trasformata in elettrica alla nuova #hypercar #C_Two: la Foto gallery con la storia della #Rimac,… - quattroruote : Dalla #BMW #Serie3 #E30 trasformata in elettrica alla nuova #hypercar #C_Two: la Foto gallery con la storia della… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimac C_Two Rimac, in vendita una Concept One: 1,6 milioni di dollari. l'Automobile - ACI Rumors shock: una Bugatti elettrica estrema con lo zampino di Rimac?

Dopo le voci della possibile cessione del marchio alla Casa croata spuntano quelle su una hypercar a batteria con numeri impressionanti ...

Tesla Model S Plaid, prestazioni estreme

L’offensiva elettrica di Tesla procede a gonfie vele con il lancio della nuova Model S Plaid. La nuova variante top di gamma della berlina della casa automobilistica di Palo Alto monta tre motori elet ...

Dopo le voci della possibile cessione del marchio alla Casa croata spuntano quelle su una hypercar a batteria con numeri impressionanti ...L’offensiva elettrica di Tesla procede a gonfie vele con il lancio della nuova Model S Plaid. La nuova variante top di gamma della berlina della casa automobilistica di Palo Alto monta tre motori elet ...