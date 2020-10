Pirlo: «Rinviare Juve-Napoli? No, c’è un comunicato…» – VIDEO (Di sabato 3 ottobre 2020) Andrea Pirlo non considera l’ipotesi di rinvio per Juve-Napoli: ecco le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha parlato della possibilità di Rinviare Juventus-Napoli. Ecco le parole del tecnico che esclude l’ipotesi. Juve Napoli – «Non penso ci sia il rischio di non giocare. C’è un comunicato della Lega che ha dato delle regole ben precise. Noi abbiamo preparato la partita come tutte le altre e saremo pronti. Non siamo influenzati da questa situazione» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Andreanon considera l’ipotesi di rinvio per: ecco le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida Andrea, in conferenza stampa, ha parlato della possibilità dintus-. Ecco le parole del tecnico che esclude l’ipotesi.– «Non penso ci sia il rischio di non giocare. C’è un comunicato della Lega che ha dato delle regole ben precise. Noi abbiamo preparato la partita come tutte le altre e saremo pronti. Non siamo influenzati da questa situazione» Leggi su Calcionews24.com

