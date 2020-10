Ore di apprensione ai Castelli: due anziani escono per un’escursione e svaniscono nel nulla, ricerche in corso (Di sabato 3 ottobre 2020) Dalle ore 2.00 di oggi, sabato 3 ottobre, presso il comune di Rocca di Papa in via dei Principi, la sala operativa del Comando prov. di Roma ha inviato diverse squadre dopo la segnalazione della scomparsa di due persone. Ore di apprensione ai Castelli: due anziani escono per un’escursione e svaniscono nel nulla Si tratta di due uomini settantacinquenni la cui scomparsa è stata denunciata dai loro familiari. Non si hanno avuto più loro notizie dal momento in cui i due anziani si sono incamminati sull’ippovia tra via dei Principi e via Sicilia. Presenti sul posto le squadre vvf di Marino (15 a), Saf, Tas con l’ausilio dell’elicottero Eli D/57, dei carabinieri e i sanitari del 118 . Ore di apprensione ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 ottobre 2020) Dalle ore 2.00 di oggi, sabato 3 ottobre, presso il comune di Rocca di Papa in via dei Principi, la sala operativa del Comando prov. di Roma ha inviato diverse squadre dopo la segnalazione della scomparsa di due persone. Ore diai: dueper un’escursione enelSi tratta di due uomini settantacinquenni la cui scomparsa è stata denunciata dai loro familiari. Non si hanno avuto più loro notizie dal momento in cui i duesi sono incamminati sull’ippovia tra via dei Principi e via Sicilia. Presenti sul posto le squadre vvf di Marino (15 a), Saf, Tas con l’ausilio dell’elicottero Eli D/57, dei carabinieri e i sanitari del 118 . Ore diai ...

