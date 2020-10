Non è l’Arena, perché da Giletti riesploderà l’Ares Gate (Di sabato 3 ottobre 2020) Vi eravate dimenticati dell’Ares Gate, lo scandalo per cui è stato tirato in ballo il produttore cinematografico Alberto Tarallo, ex numero uno della Ares Film? Non vi preoccupate allora, perché domani, in prima serata su La 7, Massimo Giletti tornerà a parlarne all’interno del talk show Non è l’Arena. L’annuncio è arrivato dallo stesso presentatore, durante un intervento radiofonico a RTL 102.5, per poi ripetersi sul profilo ufficiale Twitter della trasmissione. A giudicare dalle parole usate dall’ex conduttore, ci aspetta una puntata ricca di colpi di scena. Non è l’Arena, l’annuncio di Giletti sull’Ares Gate per la puntata del 4 ottobre Massimo #Giletti anticipa l'intervista esclusiva con il produttore TV ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 3 ottobre 2020) Vi eravate dimenticati dell’Ares, lo scandalo per cui è stato tirato in ballo il produttore cinematografico Alberto Tarallo, ex numero uno della Ares Film? Non vi preoccupate allora, perché domani, in prima serata su La 7, Massimotornerà a parlarne all’interno del talk show Non è l’Arena. L’annuncio è arrivato dallo stesso presentatore, durante un intervento radiofonico a RTL 102.5, per poi ripetersi sul profilo ufficiale Twitter della trasmissione. A giudicare dalle parole usate dall’ex conduttore, ci aspetta una puntata ricca di colpi di scena. Non è l’Arena, l’annuncio disull’Aresper la puntata del 4 ottobre Massimo #anticipa l'intervista esclusiva con il produttore TV ...

rockmoda : Tra un anno esatto saremo all’Arena di Verona per la ripartenza del Testa o Croce Tour! Tornerà la musica, le emozi… - nicolmah : @ela88795088 A Non è l'arena giusto? - joselu37 : @alexgortazar @coldblackarrow La Real non è troppo conosciuta in Europa, purtroppo, ma quest'anno sapranno come gio… - Fredericknapoli : Mafia, boss Bontempo intervistato da inviato di “Non è l’arena” fuori dall’abitazione: ma ha violato i domiciliari… - LifeJoining : RT @GiancarloDeRisi: Rita dalla Chiesa a 'Non è l'Arena', e lo studio si commuove : “Mio padre mi disse ‘la prima corona che arriva al mio… -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena SNAI – Serie A: Lazio-Inter, fiducia a ConteAllianz Arena indigesta al Napoli, Juve avanti Fortune Italia