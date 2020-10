Mercato Juve: Aouar ha deciso, Paratici ascolta (Di sabato 3 ottobre 2020) Il sole sembrerebbe essere pronto per tramontare su questa particolare sessione di calcioMercato. I dirigenti dei grandi club italiani ed internazionali sono ancora in fervido movimento per sfruttare queste ultime ore di luce. I più importanti incontri della stagione sono ormai alle porte e il tempo per rinforzare le varie compagini sta per scadere. Una di questa, le Juventus, avrebbe ancora bisogno di alcuni innesti per puntellare la rosa a disposizione di Pirlo. Se l’acquisto di Chiesa appare ormai come una formalità, un’altra grande stella inseguita da tempo da Paratici sarebbe Houssem Aouar. Il talento del Lione sembrerebbe tuttavia aver finalmente preso una decisione definitiva per il suo futuro. La telenovela starebbe dunque per giungere ai titoli di coda. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Il sole sembrerebbe essere pronto per tramontare su questa particolare sessione di calcio. I dirigenti dei grandi club italiani ed internazionali sono ancora in fervido movimento per sfruttare queste ultime ore di luce. I più importanti incontri della stagione sono ormai alle porte e il tempo per rinforzare le varie compagini sta per scadere. Una di questa, lentus, avrebbe ancora bisogno di alcuni innesti per puntellare la rosa a disposizione di Pirlo. Se l’acquisto di Chiesa appare ormai come una formalità, un’altra grande stella inseguita da tempo dasarebbe Houssem. Il talento del Lione sembrerebbe tuttavia aver finalmente preso una decisione definitiva per il suo futuro. La telenovela starebbe dunque per giungere ai titoli di coda. LEGGI ANCHE: ...

