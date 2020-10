Juventus Napoli, Asl: «Applicate norme nazionali e regionali» (Di sabato 3 ottobre 2020) L’Asl ha fatto chiarezza sul blocco alla partenza del Napoli verso Torino, dove domani si dovrebbe giocare la sfida contro la Juventus «In merito alla vicenda della mancata partenza della squadra del Napoli a seguito della comunicazione della positività ai tamponi per i calciatori Zielinski ed Elmas, l’Asl Napoli 2 Nord – territorialmente competente per la residenza dei due atleti – comunica che sono state Applicate le norme nazionali e regionali in merito alla gestione della pandemia. Sono state effettuate le indagini epidemiologiche, sono stati disposti i tamponi a familiari e contatti stretti, è stata comunicata la delega al Medico sociale del Calcio Napoli per la gestione dei casi sospetti ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) L’Asl ha fatto chiarezza sul blocco alla partenza delverso Torino, dove domani si dovrebbe giocare la sfida contro la«In merito alla vicenda della mancata partenza della squadra dela seguito della comunicazione della positività ai tamponi per i calciatori Zielinski ed Elmas, l’Asl2 Nord – territorialmente competente per la residenza dei due atleti – comunica che sono statelein merito alla gestione della pandemia. Sono state effettuate le indagini epidemiologiche, sono stati disposti i tamponi a familiari e contatti stretti, è stata comunicata la delega al Medico sociale del Calcioper la gestione dei casi sospetti ...

