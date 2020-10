Inter, Lukaku: "Conte super, mi voleva già alla Juve" (Di sabato 3 ottobre 2020) MILANO - " Conte mi ha portato a un altro livello ". Lo ha detto l'attaccante dell' Inter Romelu Lukaku in un'Intervista al Times. D'altronde Conte che lo voleva alla Juve: " Sentendo la sua voce ho ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) MILANO - "mi ha portato a un altro livello ". Lo ha detto l'attaccante dell'Romeluin un'vista al Times. D'altrondeche lo: " Sentendo la sua voce ho ...

UEFAcom_it : ?? Calciatore della Stagione #UEL 2019/20 ?? Complimenti a Romelu Lukaku ???? #UEFAawards | @Inter - Inter : ?? | FINITA!!! Che partenza, #InterFans... riprendiamo fiato... L'ABBIAMO VINTA NOI!!!! ?????? #InterFiorentina… - Inter : ?? | FINITA! Triplice fischio del direttore di gara, Inter straripante a Benevento! Grandi ragazzi, #FORZAINTER!… - Light_INTER : @CONDORMAGICO Mandzukic è libero e cerca squadra..come vice Lukaku non sarebbe affatto male, anche Llorente - sportli26181512 : #Inter, Lukaku: 'Conte super, mi voleva già alla Juve': L'attaccante belga rivela il motivo per cui non ha firmato… -