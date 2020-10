Inter, dopo Darmian le uscite: Nainggolan, Asamoah, João Mário... (Di sabato 3 ottobre 2020) L''altro mercato', potremmo chiamarlo così. E non è detto che debba per forza essere più semplice di quello in entrata, d'altronde spesso le uscite bloccano gli acquisti e rallentano il lavoro dei ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 ottobre 2020) L''altro mercato', potremmo chiamarlo così. E non è detto che debba per forza essere più semplice di quello in entrata, d'altronde spesso lebloccano gli acquisti e rallentano il lavoro dei ...

Inter : ????? | APPROFONDIMENTO ?? Di nuovo al Bernabeu dopo 10 anni ??? I precedenti positivi contro gli ucraini ????? Il figli… - FIGCfemminile : Sabato ?? Domenica ?? Lunedì ?? ??? Dopo circa un mese di pausa torna l’appuntamento con la #SerieAFemminile… - Inter : ?? | LO SAPEVI? @RomeluLukaku9 ha segnato dopo 28 secondi: il gol più veloce in Serie A dal febbraio 2019 - lazarismo : RT @Alex_Cavasinni: #RealMadrid, dopo #Carvajal (out 2 mesi) si ferma anche il sostituto #Odriozola: per lui problema al gemello del polpac… - Davide75888298 : @NonSoloJuve Questa cosa secondo me non è vera, perché nel Milan dopo ibra non è risultato positivo nessun'altro, a… -