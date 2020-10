Il maltempo devasta il Nord-Ovest, morti e dispersi (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – morti, dispersi, feriti. Il Nord-Ovest messo in ginocchio dal maltempo; 24 ore di piogge torrenziali che hanno sconvolto il sistema idrogeologico di un pezzo del Paese, con il Piemonte, ed in particolare con la parte al confine con la Francia, rivelatasi l'area più duramente colpita. Per l'intera giornata il numero dei dispersi nel Cuneese è oscillato. Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio ha continuato ad aggiornare il dato al rialzo. Alle 18 erano 23 le persone che mancavano all'appello. Un numero che ha alimentato forti preoccupazioni. Poi in serata i nuovi dati diramati hanno allentato la tensione in una giornata da incubo. Ventuno dei 22 dispersi sono stati rintracciati sul Col di Tenda, rimasti bloccati a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) –, feriti. Ilmesso in ginocchio dal; 24 ore di piogge torrenziali che hanno sconvolto il sistema idrogeologico di un pezzo del Paese, con il Piemonte, ed in particolare con la parte al confine con la Francia, rivelatasi l'area più duramente colpita. Per l'intera giornata il numero deinel Cuneese è oscillato. Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio ha continuato ad aggiornare il dato al rialzo. Alle 18 erano 23 le persone che mancavano all'appello. Un numero che ha alimentato forti preoccupazioni. Poi in serata i nuovi dati diramati hanno allentato la tensione in una giornata da incubo. Ventuno dei 22sono stati rintracciati sul Col di Tenda, rimasti bloccati a ...

Ultime Notizie dalla rete : maltempo devasta Il maltempo devasta il nord Italia. Il Mose protegge Venezia. Offida info Maltempo, il crollo del ponte sul Sesia riaperto da meno di 2 ore. «È venuto giù tutto»

Il maltempo devasta un cimitero: trascinate via le bare

Nel cuneese il maltempo ha devastato un cimitero e trascinato via le bare che sono state letteralmente strappate via dalla terra ...

La Provincia di Vercelli dice che da queste parti una pioggia così non si era «mai vista negli ultimi 20 anni». La Coldiretti ha tenuto d’occhio i livelli del Po al Ponte della Becca di Pavia: tre met ...Nel cuneese il maltempo ha devastato un cimitero e trascinato via le bare che sono state letteralmente strappate via dalla terra ...