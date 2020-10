Grida "Allah Akbar" e mette sottosopra un convento: fermato nord africano (Di sabato 3 ottobre 2020) Maurizio Zoppi Al grido di "Allah Akbar" ha sfondato la porta d'ingresso di un convento a Mazara del Vallo e ha messo a soqquadro alcuni locali. "Allah Akbar" ha Gridato più volte e poi ha sfondato la porta d'ingresso del convento Cuore di Gesù nel centro storico di Mazara del Vallo. Momenti di tensione e di paura nel borgo marinaro in provincia di Trapani a causa di un giovane nord africano in stato di ebbrezza che ha messo a soqquadro alcune stanze del convento. Fortunatamente le suore che alloggiano nella struttura ecclesiastica, stavano mangiando in refettorio durante l'atto vandalico da parte del magrebino. Il ragazzo di 25 anni era seminudo, ha sfondato la porta dell'ingresso della chiesa ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Maurizio Zoppi Al grido di "" ha sfondato la porta d'ingresso di una Mazara del Vallo e ha messo a soqquadro alcuni locali. "" hato più volte e poi ha sfondato la porta d'ingresso delCuore di Gesù nel centro storico di Mazara del Vallo. Momenti di tensione e di paura nel borgo marinaro in provincia di Trapani a causa di un giovanein stato di ebbrezza che ha messo a soqquadro alcune stanze del. Fortunatamente le suore che alloggiano nella struttura ecclesiastica, stavano mangiando in refettorio durante l'atto vandalico da parte del magrebino. Il ragazzo di 25 anni era seminudo, ha sfondato la porta dell'ingresso della chiesa ...

