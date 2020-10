Elmas è il secondo positivo nel Napoli (dopo Zielinski) (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Napoli ha comunicato con un post sui propri canali social che dai quattro tamponi che restavano da analizzare tra quelli eseguiti oggi, è risultato positivo al coronavirus anche Elif Elmas. Di seguito la nota del club. Durante l’elaborazione degli ultimi 4 tamponi, è risultato positivo al Covid-19 il calciatore Elif Elmas. In rosa, il macedone si aggiunge a Piotr Zielinski ed entrambi non saranno a disposizione di Gattuso per la partita con la Juventus. Al momento, la partita Juventus-Napoli si giocherà, anche se il Napoli ha evidenti problemi di formazione. Resta il problema del pericolo di contagio per la Juventus. Quel che abbiamo scritto chiaramente qui e qui. L'articolo Elmas è il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilha comunicato con un post sui propri canali social che dai quattro tamponi che restavano da analizzare tra quelli eseguiti oggi, è risultatoal coronavirus anche Elif. Di seguito la nota del club. Durante l’elaborazione degli ultimi 4 tamponi, è risultatoal Covid-19 il calciatore Elif. In rosa, il macedone si aggiunge a Piotred entrambi non saranno a disposizione di Gattuso per la partita con la Juventus. Al momento, la partita Juventus-si giocherà, anche se ilha evidenti problemi di formazione. Resta il problema del pericolo di contagio per la Juventus. Quel che abbiamo scritto chiaramente qui e qui. L'articoloè il ...

