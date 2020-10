Daniele Scardina: Ballando 3 ottobre 2020 (video e gallery) (Di sabato 3 ottobre 2020) La terza puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 3 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dal pugile – ex compagno di Diletta Leotta – Daniele Scardina e dalla nota ballerina Anastasia Kuzmina, uno dei volti storici del programma. La coppia ha ballato un sexy Tango sulle note di I giardini di marzo, di Lucio Battisti. Daniele Scardina: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Una gran bella performance, molto sentita. La giuria si è complimentata con ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 3 ottobre 2020) La terza puntata dicon le Stelledi stasera, 3, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dal pugile – ex compagno di Diletta Leotta –e dalla nota ballerina Anastasia Kuzmina, uno dei volti storici del programma. La coppia ha ballato un sexy Tango sulle note di I giardini di marzo, di Lucio Battisti.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Una gran bella performance, molto sentita. La giuria si è complimentata con ...

EmiliaIelpo : RT @Sfigatto: NOI QUANDO VEDIAMO DANIELE SCARDINA #BALLANDOCONLESTELLE - carmeladascoli1 : RT @Ritastoessel: Daniele Scardina è stato molto bravo. Sa guidare, ha ballato bene. Brava Anastasia, che ha saputo insegnargli tutto per b… - EmiliaIelpo : RT @ArdizioMatilde: Ma la delicatezza di Daniele Scardina che aveva paura di toccare Anastasia per non infastidirla? Un tesoro.. dovrebbero… - EmiliaIelpo : RT @Ritastoessel: Daniele Scardina è stato molto bravo. Sa guidare, ha ballato bene. Brava Anastasia, che ha saputo insegnargli tutto per b… - Agricolturabio1 : RT @KyriakosJabo: Dopo aver visto @CdGherardesca in tutto la sua sensualità, Daniele Scardina mi passa completamente inosservato! #Ballando… -

Ultime Notizie dalla rete : Daniele Scardina Daniele Scardina Ballando, vita privata: età, altezza, Diletta Leotta, covid Lanostratv Ballando con le stelle| Carolyn Smith: «Sono stata aggredita»

Ballando con le Stelle, Carolyn Smith ha raccontato alcuni aneddoti relativi al suo ruolo di giudice. Un episodio la scottò ...

Ballerina per una notte Marcella Bella. Torna Raimondo Todaro accanto a Elisa Isoardi

Tutte le esibizioni e gli eliminati di sabato 3 ottobre. Ballerina per una notte Marcella Bella. Torna Raimondo Todaro accanto a Elisa Isoardi ...

Ballando con le Stelle, Carolyn Smith ha raccontato alcuni aneddoti relativi al suo ruolo di giudice. Un episodio la scottò ...Tutte le esibizioni e gli eliminati di sabato 3 ottobre. Ballerina per una notte Marcella Bella. Torna Raimondo Todaro accanto a Elisa Isoardi ...