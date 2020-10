Daniele: "Primo consiglio comunale, luci ed ombre" (Di sabato 3 ottobre 2020) E' bastato attendere le 14.13 ed è uscito il Primo articolo su La Gazzetta del Serchio " "Insediato il consiglio a Coreglia: inizia l'era Remaschi." "Ho letto una prima volta - afferma -, poi una ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di sabato 3 ottobre 2020) E' bastato attendere le 14.13 ed è uscito ilarticolo su La Gazzetta del Serchio " "Insediato ila Coreglia: inizia l'era Remaschi." "Ho letto una prima volta - afferma -, poi una ...

Zibaldoni : 'Ogni anno di più il mio nervosismo per la fase di riavvio tra il primo settembre e l’inizio delle lezioni va cresc… - daniele_1266 : RT @GuidoCrosetto: Pensate se al posto dei 18 pescatori ci fosse un giornalista, prigioniero da 32 giorni. Ci riflettevo questa mattina men… - daniele_geek : RT @LucaGattuso: In questi due grafici l'andamento del numero dei pazienti ricoverati (in reparto + terapia intensiva) in Italia. Il primo… - danieledv79 : RT @LaStampa: Ancora tanti lati oscuri sul feroce assassinio di Daniele De Santis e Eleonora Manta compiuto da Antonio De Marco. https://t… - LaStampa : Ancora tanti lati oscuri sul feroce assassinio di Daniele De Santis e Eleonora Manta compiuto da Antonio De Marco. -

Ultime Notizie dalla rete : Daniele Primo Omicidio di Eleonora e Daniele, giallo sul movente. I legali della famiglia di lui: così... Quotidiano di Puglia Juventus-Napoli, Pirlo: "Potremmo cambiare ancora. Dybala dal 1'? Vediamo"

Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani, con commento di Daniele Adani ... "Cristiano è il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene in allenamento. Il suo spirito è fondamentale per noi.

Il Killer di Lecce rivela particolari, un amico: “Forse era gay e non lo accettava”

Il killer di Lecce rivela particolari inquietanti sul duplice omicidio di Eleonora e Daniele. Intanto si continua a studiare il suo profilo ...

Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani, con commento di Daniele Adani ... "Cristiano è il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene in allenamento. Il suo spirito è fondamentale per noi.Il killer di Lecce rivela particolari inquietanti sul duplice omicidio di Eleonora e Daniele. Intanto si continua a studiare il suo profilo ...