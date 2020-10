Crotone | Stroppa | “La strada è giusta Manca qualcuno che faccia gol…”

(Di sabato 3 ottobre 2020) Non basta un'ottima prestazione al. Al Mapei Stadium i calabresi si arrendono al Sassuolo dopo una gara disputata su ottimi livelli. I rossoblu restano a secco.LE PAROLE DIIl tecnico Giovannicommenta la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Quattro gol fanno veramente male, soprattutto il terzo e il quarto perché ce li siamo fatti da soli. Per il resto grande prestazione. Uscire dal campo così, dopo una bella gara contro il Sassuolo, fa male. Laè quella. Mercato? Vorreichegol (ride ndr.). Abbiamo creato le occasioni e tenuto bene il campo. Crediamo in quello chemo. Ci sono tantissime attenuanti. Dobbiamo fare di più per avere risultati. Bisogna ...

"Il terzo e il quarto gol ce li siamo fatti da soli, per il resto grande prestazione. Siamo venuti qui, ci siamo imposti, abbiamo giocato bene e uscire così fa male. Dico grazie ai ragazzi, siamo ...La seconda salvezza in serie A sarà durissima per il Crotone. Giovanni Stroppa fa giocare bene, da sempre, come quando giostrava lui, di classe, al punto che segnò in finale di coppa Intercontinentale ...