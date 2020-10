Covid: 21 casi in casa di riposo del Sassarese (Di sabato 3 ottobre 2020) CAGLIARI, 03 OTT - Su 38 casi di positività a Bono, piccolo centro del Sassarese, 17 sono ospiti della casa di riposo Pro Juventute, che attualmente accoglie 18 persone, oltre a a tre dello staff che ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 3 ottobre 2020) CAGLIARI, 03 OTT - Su 38di positività a Bono, piccolo centro del, 17 sono ospiti delladiPro Juventute, che attualmente accoglie 18 persone, oltre a a tre dello staff che ...

Agenzia_Ansa : #Covid-19 Oltre 2.500 casi in un giorno, mai così da 5 mesi #ANSA - Agenzia_Ansa : L'Iss: il virus circola in tutta Italia, su i casi per la nona settimana di seguito. Lieve aumento dell'età media… - Corriere : Burioni dopo l’impennata di casi: «Le cose si mettono male, virus nocivo come a primavera» - salvatorecozza1 : L'inter l unica con zero casi covid zhanghetto ha già iniettato a tutti il vaccino cinese ?? - Labellapassante : RT @alexa1163: Dovreste volermi bene solo perché non ho mai fatto polemica sul covid, nonostante 6 casi in famiglia e due morti. Lasciatemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid casi Covid, altri 2.563 nuovi casi. In India oltre 100 mila morti Il Messaggero Partoriente positiva al Pronto soccorso ostetrico di Siracusa, attuato il protocollo anticovid

A seguito del caso di una gestante risultata positiva al Covid-19 dopo che si era presentata al Pronto soccorso ostetrico dell’ospedale Umberto primo di Siracusa e ricoverata in emergenza per il parto ...

Ospedale di Perugia, direzione: «Carenza di guanti, controindicato usarli per iniezioni»

«C'è carenza di guanti sul mercato, è controindicato usarli per effettuare iniezioni». Si legge nella nota inviata il 2 ottobre dalla direzione dell'ospedale di Perugia ai responsabili e ai coordinato ...

A seguito del caso di una gestante risultata positiva al Covid-19 dopo che si era presentata al Pronto soccorso ostetrico dell’ospedale Umberto primo di Siracusa e ricoverata in emergenza per il parto ...«C'è carenza di guanti sul mercato, è controindicato usarli per effettuare iniezioni». Si legge nella nota inviata il 2 ottobre dalla direzione dell'ospedale di Perugia ai responsabili e ai coordinato ...