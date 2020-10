Clint Eastwood si fa in tre: sarà il regista, protagonista e produttore di Cry Macho (Di sabato 3 ottobre 2020) Clint Eastwood – che ha recentemente compiuto 90 anni – si prepara a lavorare a un nuovo progetto. Secondo quanto riportato da Deadline, l’icona del grande schermo dirigerà e produrrà Cry Macho per Warner Bros. Come se non bastasse, Eastwood ha intenzione anche di recitare in questo lungometraggio. Una scena tratta da Gran Torino. Nel 2011, si pensava che potesse essere Arnold Schwarzenegger a prestare il volto al protagonista di Cry Macho. Sarà invece Eastwood l’interprete principale. Le riprese dovrebbero iniziare molto presto: il regista ha già iniziato a cercare alcune location in cui poter girare il lungometraggio. Il film è prodotto da Al Ruddy, Jessica Meier, Tim Moore e Malpaso ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 ottobre 2020)– che ha recentemente compiuto 90 anni – si prepara a lavorare a un nuovo progetto. Secondo quanto riportato da Deadline, l’icona del grande schermo dirigerà e produrrà Cryper Warner Bros. Come se non bastasse,ha intenzione anche di recitare in questo lungometraggio. Una scena tratta da Gran Torino. Nel 2011, si pensava che potesse essere Arnold Schwarzenegger a prestare il volto aldi Cry. Sarà invecel’interprete principale. Le riprese dovrebbero iniziare molto presto: ilha già iniziato a cercare alcune location in cui poter girare il lungometraggio. Il film è prodotto da Al Ruddy, Jessica Meier, Tim Moore e Malpaso ...

Il regista premio Oscar Clint Eastwood tornerà presto dietro la macchina da presa per il film Cry Macho, film tratto dall'omonimo romanzo di N. Richard Nash.

Cry Macho è il nuovo progetto cinematografico di Clint Eastwood

Clint Eastwood ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico. La leggenda di Hollywood dirigerà e interpreterà per conto della Warner Bros. il film Cry Macho.

