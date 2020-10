“Chiedo scusa”. Loretta Goggi, una gaffe tremenda: diretta Rai interrotta, la inquadrano proprio mentre mette mano… (Di sabato 3 ottobre 2020) “Voglio chiedere scusa se prima sono stata beccata con il telefono in mano”. Così Loretta Goggi è intervenuta in studio a Tale e Quale Show - il programma di Carlo Conti su RaiUno - per scusarsi con il pubblico da casa. Durante l'esibizione di Virginio alle prese con l'imitazione di George Michael, la Goggi è stata inquadrata proprio mentre aveva il cellulare in mano: sul momento non si è resa conto di essere stata pizzicata in diretta, ma quando lo ha fatto ha chiesto l'attenzione del conduttore per chiedere scusa a lui e soprattutto ai telespettatori. “Purtroppo se non comunichiamo tramite cellulare non mi rendo conto che la maglietta scende”, si è giustificata la Goggi suscitando le risate di Conti e degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) “Voglio chiedere scusa se prima sono stata beccata con il telefono in mano”. Cosìè intervenuta in studio a Tale e Quale Show - il programma di Carlo Conti su RaiUno - per scusarsi con il pubblico da casa. Durante l'esibizione di Virginio alle prese con l'imitazione di George Michael, laè stata inquadrataaveva il cellulare in mano: sul momento non si è resa conto di essere stata pizzicata in, ma quando lo ha fatto ha chiesto l'attenzione del conduttore per chiedere scusa a lui e soprattutto ai telespettatori. “Purtroppo se non comunichiamo tramite cellulare non mi rendo conto che la maglietta scende”, si è giustificata lasuscitando le risate di Conti e degli ...

FBiasin : In mezzo a tanti hashtag, questo è appena entrato in #Hauge. (Chiedo scusa). - friederichcms : RT @artemisscms: chiedo scusa perche purtroppo non so darti tutto quello che realmente meriti, mi impegno e mi impegnerò sempre per rendert… - pizziliberal : Trek-Segafredo, Quinn Simmons: 'Chiedo scusa a chi si è sentito offeso, ma non odiatemi per le mie idee politiche'… - Notiziedi_it : Riccardo Laganà: Chiedo scusa a Fazio, lui chieda scusa alla Rai - TizyTizy82 : @_phoenix95 Bastava dire: l’ho detto, ho fatto una cazzata, l’ho detto per rabbia, chiedo scusa a tutti. E stop! Di… -

Ultime Notizie dalla rete : “Chiedo scusa”