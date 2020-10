C’è speranza per questo paese e per la seconda ondata di COVID-19

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 3 ottobre 2020) Qualche mese fa mi sono beccato una multa. Non ero molto convinto che la dovessi pagare, ma per evitare ogni storia, ho pagato regolarmente l’oblazione. In unmolto civile probabilmente al cittadino sarebbe possibile poter contestare in modo civile ed urbano quello che considera un sopruso. Ma in ogni caso, in ognicivile, se uno paga la multa ha terminato ogni pendenza con la giustizia. In uncivile, ma non in Italia. Non avevo letto che per considerare estinta la multa dovevo inviare una pec alla Guardia di Finanza. Non l’ho fatto ed adesso mi è arrivata la notifica di un’ingiunzione di pagamento. Se il Prefetto non sarà una persona ragionevole, per evitare di ripagare unavolta la multa e per mettere la parola fine a questa sanzione amministrativa, ...