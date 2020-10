Catania, Tonucci: “Sono arrivato in un paradiso, Torre del Grifo come la Continassa. Il Palermo…” (Di sabato 3 ottobre 2020) Lo scorso 28 settembre l'ufficialità: Denis Tonucci è un nuovo giocatore del Catania.Approdato alla corte di Giuseppe Raffaele dalla Juve Stabia a titolo temporaneo con opzione per il riscatto, il difensore classe 1988 è stato intervistato ai microfoni de 'La Sicilia'. "Sono arrivato in un paradiso. Mariano (Izco) mi aveva parlato benissimo di tutto, dicendomi che era il massimo. Mi aspettavo tanto, ma non così tanto. Torre del Grifo è paragonabile a Milanello, Appiano Gentile, la Continassa. Sono strafelice per l'accoglienza di club, compagni e tifosi. Non potevo chiedere di più", ha dichiarato l'esperto calciatore che vanta 231 presenze in Serie B.SERIE C - "Sono stato a Bari e Foggia, altre piazze importanti che vivono di ... Leggi su mediagol (Di sabato 3 ottobre 2020) Lo scorso 28 settembre l'ufficialità: Denisè un nuovo giocatore del.Approdato alla corte di Giuseppe Raffaele dalla Juve Stabia a titolo temporaneo con opzione per il riscatto, il difensore classe 1988 è stato intervistato ai microfoni de 'La Sicilia'. "Sonoin un. Mariano (Izco) mi aveva parlato benissimo di tutto, dicendomi che era il massimo. Mi aspettavo tanto, ma non così tanto.delè paragonabile a Milanello, Appiano Gentile, la. Sono strafelice per l'accoglienza di club, compagni e tifosi. Non potevo chiedere di più", ha dichiarato l'esperto calciatore che vanta 231 presenze in Serie B.SERIE C - "Sono stato a Bari e Foggia, altre piazze importanti che vivono di ...

La Juve Stabia esce sconfitta dall’Arena Garibaldi contro il Pisa (formazione di serie B) con il punteggio di 2-0. I toscani hanno avuto la meglio […] ...

Tonucci: assegnata maglia numero 18

Nella sezione dedicata all'organico sul sito ufficiale del Catania è comparso il numero di maglia assegnato a Denis Tonucci, ovvero il 18. Il difensore è stato acquistato due giorni fa ed in un primo ...

Nella sezione dedicata all'organico sul sito ufficiale del Catania è comparso il numero di maglia assegnato a Denis Tonucci, ovvero il 18. Il difensore è stato acquistato due giorni fa.