Buon compleanno a Zlatan Ibrahimovic (Di sabato 3 ottobre 2020) Zlatan Ibrahimovic è uno dei giocatori più amati dagli appassionati di calcio. Dotato di grande tecnica e attaccante completo, è ritenuto uno dei migliori giocatori al mondo, nella sua carriera ha vinto moltissimi premi. Oggi 3 ottobre, il gigante svedese compie 39 anni. Ibrahimovic con la maglia del Milan Zlatan Ibrahimovic, la biografia Nato a Malmö, Svezia, nel 1981 da genitori immigrati jugoslavi, Ibrahimovic non trascorre un'infanzia serena, al contrario molto traumatica perchè caratterizzata da povertà, bullismo e furti. Fin da giovanissimo però mostra di avere una vera e propria passione per il calcio oltre ad un talento molto più spiccato rispetto agli altri ragazzi. La prima squadra in cui gioca è il ...

Nato a Malmö, Svezia, nel 1981 da genitori immigrati jugoslavi, Ibrahimovic non trascorre un’infanzia serena, al contrario molto traumatica perchè caratterizzata da povertà, bullismo e furti. Fin da ...

TWEET - Milan: "La prova vivente che l'età è solo un numero, buon compleanno Zlatan!"

