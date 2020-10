Amministrative | de Magistris | Aperti al dialogo ma pronti ad andare soli

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 ottobre 2020) “Noi abbiamo elaborato una proposta che espliciteremo a breve perche’ ora entriamo in una fase in cui al di la’ dei discorsi generici, anche comprensibili, e di buon senso, bisogna cominciare a mettere in campo azioni concretizzandole. E’ una proposta con cui credo facciamo molto passi avanti per unma anche cento passi in avanti qualora dall’altra parte non ci sia la volonta’ di lavorare insieme”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de, interpellato sulle prossime elezioniper il Comune di Napoli in programma nel 2021. Una proposta la cui ufficializzazione e’ slittata di qualche giorno perche’ – ha sottolineato il sindaco – “questa e’ stata una settimana molto difficile per la citta’ ed e’ giusto che chi ...