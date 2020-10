A Venezia la prima volta del Mose contro l’acqua alta: previsto picco di 125 cm. Piazza San Marco resta asciutta – Video (Di sabato 3 ottobre 2020) Con piogge forti in tutta Italia a Venezia è l’ora del Mose. Per la prima volta le paratoie gialle sono state sollevate per proteggere la città dall’alta marea. Ci è voluta un’ora e 17 minuti per completare l’innalzamento. Piazza San Marco si trova sino ad ora all’asciutto: nessun locale o bar è rimasto colpito dall’acqua alta. Alle ore 10.00 sono stati misurati alla Diga Sud del Lido 119 centimetri, a Punta Salute, dove si registra il ‘medio mare’ 69. Secondo il centro maree del Comune la previsione per il picco di acqua alta è 125 centimetri, e dovrebbe arrivare verso mezzogiorno. Il flusso della marea dal mare alla Laguna è ... Leggi su open.online (Di sabato 3 ottobre 2020) Con piogge forti in tutta Italia aè l’ora del. Per lale paratoie gialle sono state sollevate per proteggere la città dall’marea. Ci è voluta un’ora e 17 minuti per completare l’innalzamento.Sansi trova sino ad ora all’asciutto: nessun locale o bar è rimasto colpito dall’acqua. Alle ore 10.00 sono stati misurati alla Diga Sud del Lido 119 centimetri, a Punta Salute, dove si registra il ‘medio mare’ 69. Secondo il centro maree del Comune la previsione per ildi acquaè 125 centimetri, e dovrebbe arrivare verso mezzogiorno. Il flusso della marea dal mare alla Laguna è ...

