Verissimo | Gabriel Garko si confessa | “Sto frequentando una persona”

A Verissimo, Gabriel Garko confessa di essere innamorato di una persona e svela di aver vissuto una lunga relazione con un ragazzo di nome Riccardo. "Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti – ha raccontato l'attore a Silvia Toffanin -. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo". Nei mesi scorsi Garko era finito al centro del gossip per via del suo legame con Gabriele Rossi. L'attore ha rivelato che i due sono stati innamorati per diverso tempo, ma che la love story è ormai terminata.

