Una vita anticipazioni | Ledesma minaccia Emilio perchè è un assassino | Camino distrutta

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Cosa succederà nella prossima puntata di Una? Lo scopriamo come sempre con le ultime notizie che arrivano da Acacias 38. La soap torna anche al sabato. Domani 3 ottobre 2020 vedremo la prima parte dell’episodio 1057 di Acacias 38. Come avrete visto nell’ultimo periodo sono successe molte cose, belle e brutte. Lolita ha di nuovo il suo negozio ed è anche in dolce attesa, una novità bellissima per tutti. Rosina invece ha deciso di andare via per un periodo, lasciando Liberto molto provato per questa sua scelta. Genoveva e Felipe continuano a vedersi rischiando grosso: cosa potrebbe fare Alfredo se lo scoprisse. E poi c’è il grande giallo che riguardaed: per quale motivo il giovane è costretto a sposare la figlia dell’uomo? Qual è il segreto che ha ...